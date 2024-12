Talento del centrocampo della Fiorentina e della Nazionale, ma in prestito dalla Roma, conosciamo meglio chi è Edoardo Bove. Il calciatore nella giornata del 1° dicembre 2024 ha spaventato tutti per un malore durante Fiorentina-Inter. Cosa è successo e tutte le news sul suo conto come età, altezza, fidanzata e Instagram.

Chi è Edoardo Bove

Nome e Cognome: Edoardo Bove

Data di nascita: 16 maggio 2002

Luogo di nascita: Roma

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: calciatore

Fidanzata: Edoardo ha una fidanzata di nome Martina

Tatuaggi: Edoardo non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @edo_bove

Edoardo Bove età, altezza e biografia

Quanti anni Edoardo Bove e dov’è nato? Il calciatore della Fiorentina e dell’Italia è nato a Roma il 16 maggio 2002. La sua età è di 22 anni.

Se vi state chiedendo quanto è alto Bove, la sua altezza corrisponde 1 metro e 79 centimetri per 72 kg di peso.

Molto legato alla sua famiglia, fin da bambino ha inseguito il suo sogno di diventare un giocatore di calcio, fino ad arrivare alla Serie A e farsi notare! Questo gli ha aperto le porte anche alla Nazionale.

Oltre al pallone, però, è anche appassionato di moda.

Vita privata: Bove ha una fidanzata?

Mentre della vita privata e famiglia di Edoardo Bove cosa possiamo dire? Il calciatore è figlio di papà Giovanni e mamma Tanya. Il padre è originario di Napoli, mentre la madre è italo-tedesca.

Edoardo Bove ha una fidanzata o è single? Il giovane talento della Fiorentina è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Martina. Sui social non mancano scatti che li ritraggono insieme, felici e più innamorati che mai.

Tra le ultime news sappiamo cosa è successo a Edoardo Bove? Come sta il giocatore della Fiorentina che ha avuto il malore e cosa ha avuto in campo?

Durante la partita tra Fiorentina e Inter di Serie A, in programma il 1° dicembre 2025, Bove si è accasciato a terra mentre il gioco era ferma. È stato subito soccorso, poiché ha perso conoscenza. Per questo il giocatore è stato trasportato in ospedale, sotto osservazione in terapia intensiva e sedazione farmacologica.

Come riportato dal comunicato della società “il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.

Dove seguire Edoardo Bove: Instagram e social

I social ovviamente sono uno dei mezzi che permettono di arrivare più facilmente ai volti noti. E anche Edoardo Bove ne fa parte. Il calciatore della Viola è presente su Instagram con un profilo personale, che ama aggiornare di tanto in tanto.

L’atleta pubblica molto della sua carriera, dal passato alla Roma al presente all Fiorentina e in Nazionale. Ma non mancano anche dei ricordi legati a momenti di relax in compagnia delle persone a lui care e, in particolare, della sua dolce metà, Martina.

Carriera

Passiamo alla carriera di Edoardo Bove. Si tratta di un centrocampista molto duttile e disciplinato tatticamente. Spesso ricopre il ruolo di mezzala o centrale. Il suo punto di riferimento è sempre stato Daniele De Rossi, che l’ha anche allenato alla Roma.

Molto stimato dai suoi allenatori, tra cui José Mourinho (sempre in giallorosso), Edoardo è stato fin da subito amato dai tifosi di calcio.

Cresciuto nel quartiere di Appiano Latino, ha iniziato a giocare nella Boreale Don Orione. La svolta è arrivata quando nel 2012 è entrato a far parte del vivaio della Roma e arrivare fino alla Primavera.

Poi la vera firma nel contratto per Edoardo Bove nel 2020, con un rinnovo fino al 2024. Questo gli ha permesso di riuscire ad avere la convocazione in prima squadra valevole per la fase a gironi di Europa League. Il suo vero debutto è arrivato invece in Serie A nel 5-0 rifilato al Crotone nel maggio 2021.

È José Mourinho poi a inserirlo nella lista dei suoi uomini e farlo esordire in Conference League. Pian piano è riuscito a farsi largo Edaordo Bove, fino ai primi goal, pesantissimi con la maglia della Roma e il prolungamento del contratto fino al 2025. C’è anche il suo zampino nella vittoria della Conference League del club capitolino.

Via via è riuscito a trovare sempre più spazio, farsi vedere e segnare anche qualche goal importante. Con la Roma ha totalizzato 33 presenze, tra cui 22 in campionato e 10 in Europa League. In seguito ha rinnovato ancora il proprio contratto fino al 2028.

Nel corso dell’estate 2024 però Edoardo Bove ha ricevuto la chiamata da parte della Fiorentina, che l’ha portato con sé con la formula del prestito con obbligo di riscatto in base a determinate condizioni. È il 27 ottobre dello stesso anno quando ha realizzato il suo primo goal proprio contro la Roma, un assist e un rigore procurato.

Peraltro riuscire a mettersi così in mostra, ha regalato a Edoardo Bove anche la maglia della Nazionale.