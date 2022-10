1 La foto di dieci anni fa di Edoardo Donnamaria

Oggi conosciamo Edoardo Donnamaria come concorrente del Grande Fratello Vip. Ancora prima invece come volto di Forum accanto a Barbara Palombelli. Nella casa più spiata d’Italia sta facendo parlare di sé per la sua storia con Antonella Fiordelisi. I due si sono avvicinati, poi allontanati e ancora avvicinati. Il vippone ha anche avuto una discussione molto accesa con Antonino Spinalbese, il quale lo ha accusato di averlo nominato a causa della gelosia:

Farebbe di tutto per riprendersi il rapporto”, pensi che io stia facendo questo nei tuoi confronti? Tu la prossima settimana darai una motivazione valida e che ha senso, ok? Questa settimana qui con la manina che tiri fuori.. Ma sei un gran… Ti rode il c**o e basta. Te l’ho già detto prima. Di cosa vuoi parlare? Ma perché tu sei senza palle, mi comporto così perché sono un uomo. Tu sei senza palle. Sei un caz**ne. Sei un quaquaraquà. Tutto ciò è degno di motivazioni date… Sei un ragazzino, ci sta. Vai a giocare con i Lego. Poi ti chiedi il motivo perché le donne ti trattano così.

Edoardo risponde ironico: “Bravo, hai una bella reazione, bravo“. Antonino dice: “Sì, a chi dice delle stro**te, certo“. E Donnamaria: “Vedi, poi, quando dico che non sei vero? Prima non eri veri, ora lo sei. Vedi che ho ragione? Ce l’ha mai avuta questa reazione?“. I vipponi hanno ascoltato la lite e, tra gli altri, Giaele ha preso le parti di Edoardo.

Oggi vediamo Edoardo Donnamaria con i capelli corti e una leggera barbetta. Ma sapevate che dieci anni fa aveva un look tutto diverso? Suo padre Vincenzo, infatti, ha postato una fotografia insieme al figlio nel periodo in cui si era fatto i rasta. (QUI la foto). Lo avreste riconosciuto? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo le notizie non terminano qui…