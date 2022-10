1 Il conflitto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo

Duro il confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria nella notte dopo le nomination al GF Vip. Al primo, infatti, non è andata giù la motivazione che gli è stata data. Secondo Donnamaria, infatti, lui non sarebbe molto trasparente. Secondo il vippone, però, si tratta solo di una scusa per non ammettere la gelosia sull’avvicinamento di Antonella Fiordelisi nei suoi confronti. In giardino, più tardi, è scoppiato uno scontro tra loro. A iniziare è stato l’ex di Belen Rodriguez, il quale ha usato parole forti, come vediamo nel video qui sotto:

“Farebbe di tutto per riprendersi il rapporto”, pensi che io stia facendo questo nei tuoi confronti? Tu la prossima settimana darai una motivazione valida e che ha senso, ok? Questa settimana qui con la manina che tiri fuori.. Ma sei un gran… Ti rode il c**o e basta. Te l’ho già detto prima. Di cosa vuoi parlare?

Il discorso di Antonino Spinalbese prosegue: “Lo vedrai quando usciamo da qui. No, non è una minaccia. Assolutamente“. Edoardo lo attacca a sua volta: “Una persone che dà dell’immaturo a un’altra e poi si comporta da ragazzino non è che… Nel senso le parole uno le prende per quello che sono“. L’altro replica: “Ma perché tu sei senza palle, mi comporto così perché sono un uomo. Tu sei senza palle. Sei un caz**ne. Sei un quaquaraquà. Tutto ciò è degno di motivazioni date… Sei un ragazzino, ci sta. Vai a giocare con i Lego. Poi ti chiedi il motivo perché le donne ti trattano così“.

“sei un ragazzino”

“lo vedrai quando usciamo da qui”

ma tutt appost nino? torna a casa dai

pic.twitter.com/trkasnDr1r — Flavia 🌈☀️🍊 (@Flavia_InTheSky) October 14, 2022

Edoardo risponde ironico: “Bravo, hai una bella reazione, bravo“. Antonino dice: “Sì, a chi dice delle stro**te, certo“. E Donnamaria: “Vedi, poi, quando dico che non sei vero? Prima non eri veri, ora lo sei. Vedi che ho ragione? Ce l’ha mai avuta questa reazione?“. I vipponi hanno ascoltato la lite e, tra gli altri, Giaele ha preso le parti di Edoardo. Le notizie proseguono…