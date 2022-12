NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Dicembre 2022

GF Vip 7

La reazione di George Ciupilan

Uno dei concorrenti più controversi di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio George Ciupilan. Nel corso delle settimane infatti l’ex volto de Il Collegio è stato più volte accusato di non esporsi mai e di rimanere sempre distante dalle dinamiche che si creano all’interno della casa. Ogni qualvolta c’è una discussione per di più il Vippone non dice mai la sua, e non si schiera mai in nessun caso. Solo questa notte tra i concorrenti, come abbiamo visto, sono scoppiate numerose discussioni e i toni si sono ben presto scaldati. A non passare inosservata però è stata proprio la reazione di George, che per l’ennesima volta è rimasto in disparte a guardare i suoi compagni farsi la guerra. Sui social così gli utenti hanno nuovamente criticato Ciupilan, nonostante non siano mancati anche commenti ironici.

il contributo di george nelle discussioni di stanotte a thread — cate 🦊 (@famoduspaghi) December 30, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa George Ciupilan ha avuto modo di incontrare la sua ex fidanzata, Samara Tramontana, con la quale ha avuto una relazione per diversi mesi. Dopo l’incontro, l’ex collegiale ha fatto intendere di provare ancora dei sentimenti per la sua ex, e in merito ha affermato:

“Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno. Non mi è venuto da chiederglielo in diretta davanti a tutti. Se mi piace ancora? Certo poi lei è una bella ragazza. Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco. A mente fredda le avrei chiesto ‘sei ancora fidanzata?’. Sì adesso lo chiederei senza problemi. Lo scoprirò quando uscirò allora”.

Ma cosa accadrà dunque tra George Ciupilan e la sua ex Samara quando il Vippone lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.