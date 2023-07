NEWS

Edoardo Donnamaria sul GF Vip

Dopo il GF Vip Edoardo Donnamaria si è dedicato alla musica e alla radio, uno dei suoi primi grandi amori. In un’intervista rilasciata a Sounds Blog e TV Blog, lo speaker ha avuto modo di ripercorrere anche la sua esperienza al GF Vip 7. Reality che, però, a quanto pare non rifarebbe e lui stesso ha spiegato il perché.

Ci ha tenuto a precisare di non essersi pentito di aver preso parte al programma e di questo ne è felice, ma con il senno di poi non lo rifarebbe. Ma per quale motivo? Edoardo Donnamaria ha detto di aver fatto esperienze molto pesanti nella sua vita, come il volontariato a 17 anni da solo in Amazzonia, o aver incontrato persone mutilate e fatto visita agli orfanotrofi in Africa. Ma anche lavorato come falegname, in uno studio legale e come cameriere nella Grande Mela:

“Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita”, ha ammesso l’ex concorrente del programma di Signorini.

Edoardo Donnamaria ha confidato di non essere mai stato un fan del reality show di Canale 5, svelando di non averlo mai seguito. Nemmeno quando il suo amico Paolo Ciavarro ha partecipato alla quarta edizione (dove si è persino classificato secondo alle spalle di Paola Di Benedetto). Lo prendeva sempre il giro per la sua emotività nel programma, ma quando è toccato a lui ha capito.

Sempre nel corso della chiacchierata, Edoardo Donnamaria ha fatto sapere di essere ancora in fase di ripresa dopo tanti mesi nella Casa. E no, non rifarebbe altri reality, salvo alcune eccezioni. Non vuole fare programmi legati alle coppie e gossip. Ma gli piacerebbe l’Isola dei Famosi o Pechino Express, dato che è appassionato di giochi, prove fisiche e sopravvivenza.