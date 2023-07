NEWS

Andrea Sanna | 21 Luglio 2023

GF Vip 7

La critica di Elenoire Ferruzzi

I legami che si creano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sempre poi si portano avanti anche fuori. Si rischia di perdersi tra lavoro e altri impegni ed è ciò che sarebbe successo tra Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis.

Nel reality i due sono sembrati piuttosto affiatati e hanno divertito i telespettatori con siparietti davvero simpatici. Ma una volta terminata la trasmissione, pare che il loro rapporto sia svanito nel nulla. A parlare di questo è proprio Elenoire Ferruzzi. L’ex vippona ha realizzato una diretta su Instagram insieme all’amica Patrizia Rossetti, conosciuta proprio tra le quattro mura del GF Vip 7.

La conduttrice ha fatto sapere di sentire ancora diversi ex concorrenti, tra cui Alberto De Pisis. A Elenoire Ferruzzi ha ammesso di averci parlato un po’ di tempo fa, perché lui aveva bisogno di alcuni consigli per delle serate a cui doveva partecipare. Da quel momento in poi, però, niente più: “Ho visto che è in vacanza”, ha concluso la Rossetti.

Meno morbido e più incisivo il pensiero di Elenoire Ferruzzi, che ha confidato invece di aver perso le tracce di Alberto De Pisis. Pare che dopo il reality show il vippone sia sparito e non si sia più fatto sentire con lei: “Evidentemente loro si sentono arrivati e delle star, quindi non chiamano”.

Elenoire ha anche precisato di dire la verità e nelle sue parole non vi è alcun sarcasmo. Lei si aspettava di sentire di più certi amici come Alberto, per l’appunto, ma così non è stato: “Alcuni sono proprio spariti e non ti mettono nemmeno i like, a differenza mia. Pensano di essere delle star di Hollywood, ma siamo in Italia”.

Al contempo Elenoire Ferruzzi ha detto di non portare rancore. A differenza di Alberto De Pisis, invece, sente spesso Luca Salatino e recentemente Giaele De Donà le ha chiesto di vedersi e uscire insieme.

Vedremo se Alberto De Pisis dopo questa diretta deciderà di contattare anche Elenoire Ferruzzi.