NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Taylor Mega

In queste ore Taylor Mega è arrivata come ospite a Casa Chi e nel corso della chiacchierata ha commentato quello che sta accadendo all’interno della casa del GF Vip 7. Come sappiamo solo pochi giorni fa l’influencer ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa a Giaele De Donà, con la quale in passato ha avuto un flirt. Proprio durante l’intervista così la Mega è tornata a parlare della Vippona, svelando anche di sentire costantemente suo marito Brad. Ma non solo. Successivamente Taylor ha anche affrontato la questione Antonino Spinalbese, rivelando se starebbe mai con un uomo come lui, per poi fargli delle piccole critiche. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Antonino Spinalbese è uno dei motivi del mal di testa del marito di Giaele… se a me piacerebbe uno come lui? È un po’ troppo bello che si piace tanto a cui piace guardarsi a me gli uomini così non piacciono. È troppo convinto di se stesso. Sono rimasta molto felice che lui abbia scelto Giaele l’altra sera anche se sono rimasta un po’ male per Oriana perché sembra innamorata di lui, almeno così sembra”.

Dopo aver detto la sua su Antonino Spinalbese, Taylor Mega ha anche parlato della possibilità di entrare nella casa del GF Vip 7. Da settimane infatti sui social in molti chiedono che l’influencer torni a varcare la porta rossa, stavolta però nelle vesti di concorrente o di ospite speciale. Adesso così la Mega in merito ha affermato:

“Entrare al GF Vip? Questa domanda la devi fare ad Alfonso perché non so nemmeno io cosa sta succedendo ma su Twitter chiedono. Facciamo un appello al conduttore. A me piacerebbe molto entrare come ospite. Mi conoscete, come concorrente, credetemi, sarebbe molto divertente. Ma massimo tre settimane”.

Cosa accadrà dunque? Gli autori accoglieranno la richiesta del web di vedere Taylor Mega nella casa del GF Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.