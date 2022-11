Parla il padre di Antonella Fiordelisi

Anche questa sera al Grande Fratello Vip 7 non si è potuto fare a meno di parlare di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria. Come sappiamo infatti solo qualche giorno fa i due hanno avuto un’accesa lite, e proprio la schermitrice aveva manifestato la voglia di chiudere la frequentazione. Ciò nonostante nelle ultime ore Antonella ed Edoardo hanno avuto modo di chiarirsi e così stasera nel corso della diretta la questione è stata nuovamente affrontata. Ma non solo. Per la Fiordelisi è infatti arrivata una bellissima sorpresa che ha emozionato il web.

Ad arrivare in casa per una sorpresa è stato infatti il padre di Antonella, che a sorpresa ha svelato cosa pensa davvero di Edoardo. Il papà della Vippona ha così speso bellissime parole per Donnamaria, facendo dunque intendere di approvare a pieno questa relazione. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“È sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ di più degli uomini. Io e mamma siamo Donnalisi, quindi credici in questa storia. Sono tutti con te. Edoardo è una persona di spessore, quindi forza, credici. Non avere paura, non sono tutti uguali gli uomini. Hai avuto delle esperienze negative, che ti avevo detto subito che erano negative. Tu devi fidarti di mamma e papà. Io ci credo in Edoardo”.

Ma non solo. A quel punto il padre di Antonella Fiordelisi ha chiesto di poter incontrare Edoardo, e naturalmente il momento ha emozionato il web, che in questi giorni sta supportando questa bellissima coppia.

