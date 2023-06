NEWS

Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria ha di recente rotto il silenzio e ha spiegato come mai non apparirà più sui social con Antonella

Le prime parole di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi, di recente, ha spiegato come mai Edoardo Donnamaria ha deciso di prendersi una pausa dai social e non produrrà più contenuti in sua compagnia: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Quindi non me le chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy“. In molti si sono chiesti che cosa avesse voluto dire e hanno chiesto spiegazioni ulteriori.

Maggiori chiarimenti, però, sono arrivati pochi giorni fa da Edoardo stesso. L’ex vippone del Grande Fratello Vip 7, infatti, ha rilasciato un’intervista nella trasmissione “Non succederà più” sulle frequenze di Radio Radio. Qui ha spiegato il suo punto di vista, tranquillizzando anche i fan della coppia:

“Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Io mi diverto sui social, le Storie con lei mi diverto a farle, perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Mi rendo conto che ogni tanto siano un po’ invasivi. Io credo che sia una decisione per lei. Ovviamente non è definitiva”.

Edoardo Donnamaria, poi, ha continuato affermando che anche se dovesse capitare di pubblicare una Storia insieme non sarebbe un dramma. Ha garantito che torneranno presto e che, pur non essendo un fan dei social, gli piace usarli per restare in contatto con le persone:

“Mi piace usarli come strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. Sono anche qualcosa di utile, non solamente per quanto riguarda la sfera personale. Non deve essere però costante”.

Ecco, quindi, che Edoardo ha confermato che presto li rivedremo insieme sui social e che la loro storia prosegue nonostante le difficoltà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.