Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

La “sosia” di Ida con Tina Cipollari

Coma sappiamo non è quasi mai corso buon sangue tra Ida Platano e Tina Cipollari. Quando la prima era ancora alla ricerca dell’amore all’interno di Uomini e Donne, infatti, molto spesso erano all’ordine del giorno i battibecchi tra le due. Diverse volte, infatti, si sono scontrate perché all’opinionista del programma non piacevano determinati suoi comportamenti verso i Cavalieri.

Tra i litigi più recenti, infatti, possiamo ricordare tutti quelli legati al tentato ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. I due avevano avuto una storia diverso tempo fa e non molti mesi fa avevano tentato di ritrovarsi, ma senza riuscirci. Oggi Ida è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, anche lui conosciuto all’interno del dating show.

Ha fatto quindi scalpore il momento in cui i fan hanno notato che era Ida Platano a fare i capelli a Tina Cipollari. O almeno è quello che credevano a un primo sguardo. Nella foto qui sotto, infatti, possiamo vedere la Cipollari mentre si fa acconciare da una donna che di profilo sembra molto, molto simile all’ex Dama. Tutti, quindi, hanno pensato fosse lei.

La verità, come leggiamo nelle Stories di Instagram di Tina, è che si tratta di una professionista (che come Ida fa la parrucchiera) proprietaria di un salone di bellezza del quale è stata ospite l’opinionista. Una piccola confusione che ha fatto molto divertire il web.

Tina Cipollari con la “sosia” di Ida Platano

Anche voi siete stati tratti in inganno dalla somiglianza? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.