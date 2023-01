NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le lacrime di Edoardo Donnamaria

Non sono stati giorni semplici gli ultimi per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Come sappiamo infatti i due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 sono nuovamente ai ferri corti e sembrerebbero aver deciso di interrompere per l’ennesima volta la loro relazione. Solo qualche ora fa proprio la schermitrice ha cercato un confronto con il conduttore, venendo però respinta. Stanotte però i due hanno finalmente di confrontarsi, e così Edoardo ha elencato una serie di comportamenti di Antonella che l’hanno ferito. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi hai dato della m*rda di uomo perché non ti ho chiamato a giocare, il giorno dopo mi hai detto che facevo schifo e mi dovevo vergognare perché non ti ho difesa in cortiletto. Poi mi hai dato del cane a letto perché ho abbracciato Oriana dopo la nomination e il giorno dopo, non mi ricordo nemmeno per quale motivo, mi hai dato del senza pa**e”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti inaspettatamente Edoardo Donnamaria è scoppiato in lacrime, lasciando spiazzata anche la stessa Antonella Fiordelisi. Ecco le parole del Vippone a riguardo:

“Perché sto così? Sono 5 giorni che sto così Antonella, fai finta di non vedermi. Ieri mentre lavavo i piatti mi sono messo a piangere, pensi che non lo so che mi hai visto? Un minuto dopo sei venuta e manco mi hai degnato di uno sguardo, poi mi sei venuta a portare i bicchieri da lavare. Il problema è che tu non ti rendi conto”.

MA CHE CESSA È QUESTA PERSONA QUA MA È PROPRIO PESSIMA🥶 ti piange davanti il tuo fidanzato e ti inventi che lui non è stato male, EDOD SCAPPAAAA #gfvip pic.twitter.com/H3MyUSgGdU — s🍬fi (@psychopatica_) January 30, 2023

Nonostante il confronto, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al momento non sembrerebbero aver superato le tensioni, e non è chiaro cosa potrebbe accadere tra i due. Questa sera nel mentre nel corso della nuova diretta la questione senza dubbio verrà affrontata, e di certo ne vedremo di belle. Non resta che attendere a questo punto per scoprire quello che succederà.