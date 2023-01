NEWS

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il ritrovamento di Micol Incorvaia

In queste ultime ore Micol Incorvaia ha raccontato di aver trovato un foglio che conteneva delle note prese, probabilmente, da Nikita Pelizon. Lo ha rivelato mentre si trovava in giardino insieme a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, come possiamo vedere anche nel video qui sotto. La vippona afferma quanto segue:

“In puntata, a un certo punto, vi ricordate che Nikita si è seduta accanto ad Antonella? Io poi mi ero alata e mi sono andata a sedere accanto a loro per caso. Vedo il coperchio di una scatola dove ci stavano prima i Mikado. Vedo che è tutto scritto. Erano tutti appunti di Nikita, credo… Penso di sì… Dove c’erano scritte delle cose. ‘Ride soltanto quando…’. Erano tutti appunti… Quando mi sono resa conto che era una cosa personale, l’ho subito lasciato. Non potevo farmi i ca**i degli altri“.

Ovviamente, come sempre, il web si divide. Secondo diversi utenti quella di Nikita sarebbe tutta una strategia. In quanto annotarsi tutto l’aiuterebbe a giocarsi meglio le sue carte. Altri, tuttavia, non sono d’accordo e pensano si tratti più che altro di un processo terapeutico: “Esiste la scrittura terapeutica. Forse hai notato che Nikita tende a implodere piuttosto che esplodere. Perciò scrive“. Sarebbe, perciò, questo il suo modo per sfogarsi e liberare la sua mente da tutte le cattiverie che sente dire dagli altri vipponi.

Voi che cosa ne pensate? Siete dei fan di Nikita oppure no? Vedremo se Micol Incorvaia deciderà di affrontare il discorso con la concorrente nei prossimi giorni.