Nicolò Figini | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

La squalifica di Edoardo Donnamaria

Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il programma si è aperto con alcuni duri provvedimenti contro alcuni dei vipponi. Edoardo Tavassi, per esempio, è stato ammonito. Ma la conseguenza più grave l’ha ricevuta Edoardo Donnamaria.

Il conduttore lo ha chiamato in una stanza a parte e gli ha ricordato quello che ha fatto qualche giorno prima. Mentre preparava un panino, infatti, ha detto alcune frasi poco carine contro Antonella Fiordelisi e ha avuto un comportamento brusco. Il presentatore già in passato aveva avvertito i concorrenti di comportarsi bene, ma alcuni non hanno seguito questa istruzione.

LA SQUALIFICA PER IL PESASASSI IO DEVO SOLO RINGRAZIARE QUEL PANINO #GFVIP pic.twitter.com/1Z2TF3x6it — drama (@remocesenatico) March 9, 2023

Ecco il contenuto della busta che è stata letta a Edoardo Donnamaria:

“Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio molto volgare. Voi dite che non le parolacce non sono un problema, ma invece lo sono. Ci sono anziani e bambini che vi seguono. Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Qui di seguito vi lasciamo il video in questione. Ovviamente Antonella è scoppiata a piangere e i vipponi si sono riuniti intorno a lui. In seguito Tutti quanti hanno salutato Edoardo Donnamaria tra le lacrime. La nota positiva è che mancano ormai pochi giorni e i due innamorati si ritroveranno presto.

Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/F5jAe3tgsC — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

