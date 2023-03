NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2023

Le stoccate di Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip non sempre sono andate d’accordo, anzi si sono trovate spesso l’una contro l’altra. Poi ne è nata un’amicizia speciale, ma ora sembra che tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni ci sia qualche dissapore di troppo. Non vi è alcuna certezza, ma alcuni sembrano esserne certi.

Nella giornata odierna l’influencer italo-americana ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui attacca una collega che avrebbe copiato la sua linea di costumi. Non ne fa un nome preciso, ma alcuni utenti si sono accorti che stamattina Sophie Codegoni ha sponsorizzato la sua linea. Da qui i dubbi che nelle parole di Soleil Sorge possa dunque esserci un riferimento all’ex coinquilina.

Come dicevamo sui social la Sorge si è sfogata e ha suggerito ai suoi follower di essere sempre originali e non “morire come copie”. A suo avviso l’originalità in una società piena di tendenze e mode è sempre più complessa da individuare. Per quanto le riguarda, dunque, Soleil Sorge si è promessa di voler mantenere fede ai sui ideali:

“Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque quindi tanto di guadagnato”, ha dichiarato.

Entrando nel dettaglio, Soleil Sorge ha voluto fare un esempio pratico che riguarda il suo lavoro e dunque il suo settore: “(…) Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia”.

A riguardo Soleil Sorge per definire chi avrebbe copiato le sue idee, ha utilizzato la frase “Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale”, invitando poi tutti a essere unici e migliorare se stessi.

Poco dopo sui social è arrivata la replica da parte di Sophie Codegoni che, senza mezzi termini, ha detto quanto segue: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo ignorando il fatto di essere solo il buco del c***“. Ci sarà un secondo round e arriverà la contro replica di Soleil Sorge e un chiarimento?