1 Le parole di Edoardo Donnamaria

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Edoardo Donnamaria. Come sappiamo il noto volto di Forum si è avvicinato in particolar modo ad Antonella Fiordelisi, con la quale sembrerebbe esserci un’attrazione reciproca. Nonostante qualche recente lite, sembrerebbe che tra i due tutto proceda nel migliore dei modi, e pare si sia formata la prima coppia di questa scoppiettante edizione. Tuttavia come in molti sapranno Edoardo non ha fatto breccia solo nel cuore della schermitrice. A svelare di essere interessato a Donnamaria è stato infatti anche Alberto De Pisis, che sembrerebbe essere rimasto colpito dal suo coinquilino. I due tuttavia hanno già avuto modo di chiarirsi, e in questi giorni sono così tornati a essere amici. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre chiacchierava proprio con Alberto De Pisis e con Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria ha svelato se bacerebbe mai un uomo. Tuttavia il Vippone ha affermato che non si scambierebbe mai effusioni con una persona del suo stesso sesso. Queste le sue dichiarazioni: “Io non uomo non lo limono, non mi piace”. Non è tardata ad arrivare la reazione di De Pisis, che a quel punto ha aggiunto:

“Perché cosa c’è di così grave nel limonare un uomo? Sei così fermo su questa cosa?”.

troppo divertenti le persone che dicevano edoardo fosse “fluido” quando è solo un ratto che fa queerbaiting spero albert si allontani #gfvip pic.twitter.com/N9fGGm9el0 — SALLO (@maIam3nte) October 15, 2022

