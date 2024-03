Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Grande Fratello

L’ormai ex fidanzato di Anita Olivieri ha smentito la versione della gieffina, la quale aveva dichiarato di essere single fuori dalla casa del GF.

La versione dell’ex fidanzato di Anita Olivieri

Poco prima di iniziare ad approfondire la conoscenza con Alessio Falsone la gieffina Anita Olivieri aveva affermato, durante una pubblicità in diretta, di essere single e di non avere una relazione con Edoardo:

“Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse… Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo.

Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in TV. Di che stiamo parlando?”

Edoardo, poche settimane prima, le aveva fatto una sorpresa per il giorno di San Valentino e i due si erano baciati sembrando molto innamorati. Tuttavia Anita Olivieri ha negato di vederlo come suo fidanzato anche se lui stesso, dopo essere uscito dalla casa, aveva affermato di non vedere l’ora di rivederla. Tuttavia Alessio Falsone avrebbe scombinato la carte in tavola e oggi Edoardo sarebbe molto deluso.

A segnalarlo un’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano, la quale ha riportato le parole di una sua follower e amica di famiglia dell’ex della Olivieri. A quanto pare Edoardo è rimasto molto male dal gesto di Anita: “Sta malissimo, lei è come se lo avesse già dimenticato senza farsi remore“. Poi viene aggiunto un importante dettaglio: “Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole“.

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Non ci resta che scoprirlo.