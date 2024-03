Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello si è parlato di Anita Olivieri e dell’interesse che c’è tra lei e Alessio Falsone. Entrambi vorrebbero approfondire la conoscenza, ma il concorrente è frenato dal fidanzato della gieffina, che però durante la pubblicità ha affermato di essere single.

La rivelazione di Anita Olivieri

Nel corso della puntata di ieri sera Anita Olivieri è stata al centro della scena per svariati motivi. Non solo è stata la meno votata dal pubblico al televoto ma è anche scoppiata a piangere dopo un duro scontro con Beatrice Luzzi. Poi si è parlato anche del rapporto con Alessio Falsone e dell’interesse che sembra essere nato tra loro.

Il gieffino stesso ha affermato con Paolo Masella di voler approfondire la conoscenza, ma si sente frenato dalla presenza del fidanzato della gieffina fuori dalla casa. Ebbene, ieri durante la pubblicità l’inquilina ha dichiarato di essere single:

“Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse… Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo.

Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in TV. Di che stiamo parlando?”

Massimiliano Varrese, come vediamo dal video qui sotto, ha detto ad Anita Olivieri che dovrà prendersi le responsabilità di ciò che sta dicendo. Quando Edoardo le ha fatto una sorpresa alcuni giorni fa, esclama il gieffino, sembrava la storia più magica di sempre: “Sembrava la favola più bella del mondo. Devi prenderti la responsabilità di ciò che accadrà”.

Il Guru sta smontando la Laureata



QUESTA FOTTUTA PUNTATA #grandefratello pic.twitter.com/oF2wEg2QZr — falsaaaaah (@falsaaaaah) March 4, 2024

Anita ha replicato di aver frequentato Edoardo solo venti giorni prima entrare nella al Grande Fratello e di non aver mai detto di amare nessuno: “Io mi prenderò le conseguenze di quello che accadrà, Edoardo lo sa benissimo”. Vedremo come la prenderà questo ragazzo e se tornerà in studio per un confronto con la Olivieri.