Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

In queste ore un’indiscrezione ha rivelato chi sono i giudici del Serale di Amici 23. Ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima fase del talent.

La giuria del Serale di Amici 23

Ormai la fase pomeridiana del talent di Maria De Filippi sta giungendo al termine e la fase finale si sta facendo sempre più vicina. Quando inizia il Serale ora che le maglie sono state assegnate? Sappiamo che la prima registrazione avverrà il 21 marzo 2024, di conseguenza la puntata andrà in onda domani 24 marzo. Grazie alle anticipazioni abbiamo la possibilità di conoscere anche in anteprima la formazione delle squadre, ma tutti si stanno chiedendo chi sono i giudici del Serale di Amici 23.

Fino a poche ore fa nessuno conosceva la risposta a tale quesito, ma finalmente ora è giunta la soluzione. Un’indiscrezione rilasciata da Davide Maggio, infatti, rivela che la giuria del Sarale è stata riconfermata. Per tale ragione ritroveremo sulle poltrone rosse al bordo dello studio il paroliere Cristiano Malgioglio, il cantante Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Giofrè.

Lo scorso anno la fase finale del talent ha segnato picchi del 27% di share e per tale ragione, probabilmente, Maria De Filippi non ha voluto rischiare di cambiare squadra. Adesso sappiamo chi sono i giudici del Serale di Amici 23 e non ci resta che attendere di scoprire chi vincerà e chi saranno gli eliminati.

In totale sarebbero previste nove puntate, ma l’ultimo appuntamento potrebbe subire alcune variazioni per non andare a scontrarsi con la finalissima dell’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che all’interno della kermesse musicale internazionale troveremo l’ex vincitrice del circuito canto Angelina Mango, la quale canterà il brano sanremese “La noia“.

Per adesso le informazioni terminano qui. Adesso che siamo a conoscenza di chi sono i giudici del Serale di Amici 23 e quando finisce non possiamo fare altro che aspettare l’inizio delle puntate. Nel mentre continuate a rimanere sintonizzati per non perdervi altre news.