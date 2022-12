NEWS

Nicolò Figini | 30 Dicembre 2022

GF Vip 7

La domanda di Edoardo Tavassi a Donnamaria sulla Fiordelisi

Dentro la casa del Grande Fratello Vip ne stanno succedendo di tutti i colori. Le varie liti che ci sono stati negli ultimi due giorni pare abbiano fatto incrinare il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La prima, infatti, ha litigato pesantemente con Micol Incorvaia e poi anche con Edoardo Tavassi. Il fidanzato ieri sera ha invece passato diverso tempo in loro compagnia e anche di Oriana Marzoli (altra persona coinvolta nelle liti della Fiordelisi). Tuttavia durante un litigio tra Donnamaria e Antonino Spinalbese, Antonella lo ha difeso.

Tutto questo ha fatto sì che la vippona provasse rabbia nei confronti del fidanzato e anche quando lui ha provato ad avvicinarla ha fatto dei commenti che il web ha molto criticato: “Tanto ti consolerai molto presto, lo so come sei fatta, lo so già come farai, ti conosco“. Pare che successivamente lei gli abbia portato la valigia fuori dalla stanza, cacciandolo in pratica dalla sua stessa camera da letto. In seguito Donnamaria si è ritrovato in giardino a parlare con Tavassi e altri concorrenti.

L’ex naufrago gli ha domandato che cosa ci trova davvero in Antonella. Lui ha risposto: “Non è solo una questione di attrazione fisica. Io ci sto male. Sicuramente con lei non ci ho mai capito un ca**o e ho visto delle cose sbagliate. Non lo so“. Edoardo Tavassi ha continuato a insistere: “Mi dici cosa ca**arola vedi? Io mi sotterrerei vivo. Mi immagino io con lei in giro… Mi voglio sotterrare. Vedere la mia ragazza che fomenta liti e che cerca sempre di…“. Qui sotto il video.

Tavassi su Antonella la fa passare come una donna che non ha nulla oltre la bellezza… “cosa ci vedi”

“Io con lei mi sottrerei vivo”🤢



CHE SCHIFO!



La faccia di Antonino che ascolta è eloquente! #gfvip #antoanto #iostoconantonella #donnalisi #fuoritavassi pic.twitter.com/2pQAiLSwlF — Ana (@Ana__15) December 30, 2022

