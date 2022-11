1 Edoardo Tavassi vs Elenoire Ferruzzi

Senza dubbio i nuovi concorrenti che giovedì sera hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 hanno già smosso gli equilibri della casa. In particolare a conquistare il cuore del web e del pubblico è stato certamente Edoardo Tavassi, che in queste ore con la sua simpatia si è confermato essere uno dei protagonisti più amati del reality show. Negli ultimi giorni l’ex naufrago ha raccontato non solo divertenti aneddoti su sua sorella Guendalina, ma è anche finito a parlare di Jeremias Rodriguez con Antonino Spinalbese e naturalmente le sue parole non sono passate inosservate.

Come se non bastasse Edoardo Tavassi ha detto la sua anche su Elenoire Ferruzzi, che come sappiamo pochi giorni ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 per volere del pubblico, criticando alcuni suoi comportamenti. Queste le dichiarazioni del neo Vippone:

“Siccome non è la prima, ma la seconda volta che succede, vuol dire che te c’hai una cosa. E poi non mi piaceva, e questa è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse questa cosa e sto vittimismo del ‘a me non mi prende nessuno perché io sono così’. A me non piace”.

