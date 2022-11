1 I commenti di Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese

Sono trascorsi pochi giorni da quando Edoardo Tavassi ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, tuttavia nelle ultime ore il fratello di Guendalina ha già conquistato il cuore della casa e del pubblico. L’ex naufrago infatti si è messo in gioco senza filtri, e con la sua simpatia e la sua ironia è già diventato uno dei concorrenti più amati. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Edoardo si è infatti trovato a chiacchierare con Antonino Spinalbese, quando a un tratto sono finiti a parlare di Jeremias Rodriguez e di suo padre Gustavo. Come sappiamo infatti proprio Tavassi ha fatto la conoscenza dei due a L’Isola dei Famosi, avendo dei forti scontri con loro. Antonino, che d’altro canto conosce bene i Rodriguez, a quel punto ha affermato: “Non vedo l’ora di parlare con te”.

Immediata la replica di Edoardo Tavassi, che ha così fatto alcuni commenti su Jeremias che non sono passati inosservati. Queste le dichiarazioni del neo Vippone:

“Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.

non antonino ed edoardo che si promettono di fare il cappottino una volta fuori su jeremias il fratello di belen???

😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/h36yCK6FRf — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 5, 2022

