Vincenzo Chianese | 24 Novembre 2022

Torna il doppio appuntamento settimanale del GF Vip 7

Siamo entrati nel vivo del GF Vip 7 e ormai da più di due mesi il reality show sta tenendo compagnia a milioni di telespettatori. In queste ore nel mentre i Vipponi risultati positivi al Covid, fatta eccezione di Alberto De Pisis che è ancora malato, hanno fatto ritorno in casa, proseguendo così il loro percorso. Come sappiamo intanto dalla scorsa settimana la trasmissione ha cambiato la sua programmazione, interrompendo momentaneamente il doppio appuntamento settimanale. Attualmente dunque il reality va in onda solo il lunedì sera, a causa della partenza dei Mondiali di calcio 2022 che sono partiti da qualche giorno.

Secondo le prime indiscrezioni, il doppio appuntamento settimanale del giovedì sarebbe dovuto tornare a partire da gennaio. Tuttavia in queste ore sta circolando un gossip, che però non è stato ancora confermato, che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come riporta il profilo Twitter Cinguetterai, pare che il doppio appuntamento settimanale del GF Vip 7 possa tornare prima del previsto, tuttavia in un giorno inedito. Ma quando dovrebbe andare in onda dunque il reality? Stando a quanto riportato, sembrerebbe che il programma possa tornare a dicembre con due appuntamenti speciali. Parliamo di sabato 10 e sabato 17 dicembre. Sempre stando a quanto si legge, pare che questa scelta sia stata presa per tentare di contrastare Milly Carlucci e il suo fortunato Ballando con le Stelle. Proprio il 17 dicembre infatti (il 10 il programma non andrà in onda, ndr) si svolgerà la semifinale del talent show. La finale è invece prevista per venerdì 23 dicembre.

A Mediaset temono il successo di Milly Carlucci.

Il #gfvip trasloca al sabato per due settimane: andrà in onda sabato 10 e 17 dicembre per tentare di contrastare #BallandoConLeStelle. (Da @limubai66) pic.twitter.com/nVgLrXoj0Y — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 24, 2022

Attualmente però precisiamo che non ci sono ancora conferme ufficiali in merito al ritorno del doppio appuntamento settimanale del reality show. Non resta dunque che attendere per avere ulteriori aggiornamenti a riguardo.