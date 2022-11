NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Novembre 2022

GF Vip 7

Parla l’ex fidanzata di George Ciupilan

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio George Ciupilan. Con la sua forte storia, l’ex concorrente de Il Collegio ha conquistato il cuore del pubblico e del web, confermandosi come uno dei protagonisti più amati del reality. Tuttavia all’interno della casa non tutti sembrerebbero apprezzare il Vippone. Negli ultimi giorni infatti alcuni concorrenti hanno duramente attaccato George, accusandolo di non esporsi mai e di rimanere sempre in silenzio. Adesso a commentare le critiche fatte a Ciupilan è la sua ex fidanzata Samara Tramontana, che ospite a Casa Pipol ha preso le sue difese, spendendo per lui bellissime parole. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Tanti si lamentano in Casa del silenzio di George. Ma è un silenzio sicuramente giustificato. Innanzitutto si è ritrovato in una realtà completamente nuova e di cui non ha mai fatto parte. Sono tutti più grandi di lui. Le persone poi sono cattivissime, abbiamo visto che nonostante la questione di Bellavia non è che l’atteggiamento sia tanto cambiato. Io penso che questo Grande Fratello stia rispecchiando la società di oggi a pieno. Una società che razzola bene e predica malissimo. Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. È indubbio che sia il migliore di questa edizione”.

Ma non solo. Successivamente l’ex fidanzata di George Ciupilan afferma anche che secondo lei il Vippone proverebbe dei sentimenti per Nikita Pelizon, sua grande amica all’interno della casa. Tuttavia l’ex concorrente de Il Collegio, secondo il pensiero di Samara, sarebbe frenato per via dell’interesse che la modella prova per Luca Onestini:

“George sta soffrendo di una cosa, anche se non ne parla. Io penso che lui per Nikita si stava iniziando a prendere. Poi invece è entrato Luca Onestini, il fidanzato che non si è capito se ci sta ancora. Lei che parla di Onestini e dice “non so come posso reagire quando lo vedo“. Anche se non ne parla, non lo dice, lo nasconde, da parte sua stava iniziando ad esserci questa cosa”.