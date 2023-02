NEWS

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2023

GF Vip 7

Mentre chiacchierava con i suoi compagni in giardino, Edoardo Tavassi ha imitato la sorella Guendalina. La reazione di quest’ultima

L’imitazione di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è davvero un gran burlone! Nella Casa del GF Vip 7, così come accaduto precedentemente a L’Isola dei Famosi, il vippone si è spesso prestato a eseguire alcune imitazioni dei compagni d’avventura. Stavolta, però, a finire nel mirino è stata sua sorella Guendalina.

Come ben sappiamo tra Edoardo e Guendalina Tavassi c’è un rapporto davvero molto speciale. I due sono molto uniti e l’ex gieffina non manca occasione di mostrare il proprio supporto a suo fratello, ora che è impegnato in questo percorso nel reality di Canale 5. E spesso sui social condivide storie che lo riguardano, alcune di esse postate nelle scorse ore.

Tavassi durante una chiacchierata con gli altri vipponi ha imitato sua sorella Guendalina in differenti occasioni. La prima, come potete vedere nel video sotto, quando si scatta delle foto da sola o insieme a lui e ad altri familiari / amici. Una parodia talmente accurata che ha fatto scoppiare a ridere tutti. Il video, peraltro, è diventato viralissimo sul web.

Un altro simpatico video spuntato sempre nelle storie Instagram di Guendalina su suo fratello Edoardo Tavassi è quello mostrato sotto. Qui vediamo il vippone emulare sua sorella mentre guida. Nel suo modo di raccontarla, Edoardo ha replicato movenze, gesti ed espressioni. Insomma una vera e propria fotocopia e tutto curato nei dettagli. Anche in questo caso i concorrenti lì all’ascolto sono scoppiati in una grassa risata.

E non è tardata ad arrivare nemmeno la reazione da parte di Guendalina. La sorella di Edoardo Tavassi è sembrata davvero molto divertita della scenetta ricreata dall’inquilino del GF Vip 7 e ha condivido i video tra le storie: “Mi sento malissimo”, ha scritto accompagnando la frase con un’emoticon che ride di gusto.