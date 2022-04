Ecco cosa sappiamo su Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Età, lavoro, fidanzata e Instagram.

Chi è Edoardo Tavassi

Nome e Cognome: Edoardo Tavassi

Data di nascita: 1985

Luogo di Nascita: Roma

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 105 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: videomaker

Fidanzata: sembra essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @edoardo.tavassi

Edoardo Tavassi età, altezza e biografia

Chi è e quando è nato Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Nasce a Roma nel 1985, ma non conosciamo la data di nascita esatta. La sua età, ad ogni modo, è di 37 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 90 centimetri e un peso di circa 105 kg.

Sapete come si chiama e chi è il fratello di Guendalina Tavassi? Proprio lui. E quanti fratelli e sorelle hanno? In famiglia sono soltanto in due. I genitori non hanno avuto altri figli. La madre si chiama Emanuela Fuin. Sul padre non abbiamo informazioni.

Continuiamo con la vita privata…

Vita privata: Edoardo Tavassi ha una fidanzata?

Passiamo, ora, alla vita privata di Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, per quanto riguarda la sfera sentimentale. Purtroppo sappiamo molto poco. Ha avuto una fidanzata storica, ovvero Lucia Martella.

Nel 2020, invece, ha iniziato a frequentare Diana Del Bufalo. I due hanno passato, per la maggior parte, il lockdown insieme.

Ma quando si è lasciata Diana Del Bufalo? Si sono lasciati nell’ottobre del 2020. Hanno, però, mantenuto degli ottimi rapporti e spesso mostrano la loro amicizia sui social. Oggi pare non sia fidanzato e sia single. Non ha alcun figlio o alcuna figlia.

Sappiamo, inoltre, che è zio di tre nipoti. Quanti anni hanno i figli di Guendalina Tavassi? Chloe nasce nel 2013, Salvatore nel 2016 e Gaia è ormai adolescente.

Dove seguire Edoardo Tavassi: Instagram e social

Dove seguire Edoardo Tavassi sui social? Purtroppo non ha alcun profilo Twitter o TikTok. Vediamo una pagina Facebook ma non l’aggiorna dal 2017.

Su Instagram, invece, è molto seguito con 120mila follower. Qui troviamo vari video divertenti. In alcuni si cimenta come doppiatore grazie alla sua voce profonda e impostata. Tante le foto in compagnia della sorella e degli amici.

Tra le sue Stories, inoltre, troviamo anche dei filmati di un viaggio in Turchia Paese nel quale è andato per fare un intervento ai denti, come riporta anche il sito beautyconsulting24.com.

Ecco, ora, cosa ha fatto nel corso della sua carriera…

Carriera

La sua carriera è lontana dal mondo televisivo. Che lavoro fa Edoardo Tavassi? Adesso è molto seguito sui social e nelle Stories in evidenza del profilo Instagram ha risposto proprio a questa curiosità. La sua professione è quella del videomaker:

“Cercherò di essere chiaro così vi spiego che lavoro fa Edoardo. Io ho una piccola società, insieme a Lucia, che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Quindi cardiologo, dentista, osteopata… Ma in particolare, diciamo che siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica.

Collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico che faccio? Essendo videomaker riprendo interventi di chirurgia plastica, il chirurgo che spiega un intervento… Finalmente svelato l’arcano mistero del mio lavoro“.

Ecco, quindi, perché a volte potremmo vedere a volte Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, in ospedale. Il suo debutto televisivo, quindi, avviene proprio nel reality di Ilary Blasi.

Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022

L’avventura a L’Isola dei Famosi di Edoardo Tavassi, che condivide con la sorella Guendalina Tavassi, ha inizio lunedì 21 marzo 2022. Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi. Come opinionisti, invece, vediamo Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni il videomaker ha affermato: “Siamo molto competitivi. Abbiamo fatto molti viaggi insieme ed è sempre una risata e cinque litigi. Ci vogliamo bene ma siamo completamente diversi“.

Pare, inoltre che sia un po’ pigro e permaloso. Ma non solo. Tra i suoi punti di forza ha ammesso di saper accendere il fuoco senza utilizzare strumenti moderni. Mette, inoltre, in valigia una foto dei nonni.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Proseguiamo, adesso, con la lista completa dei naufraghi e concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 oltre alla coppia formata da Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina Tavassi. Ecco l’elenco:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

Il percorso di Edoardo a L’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi, insieme alla sorella Guendalina Tavassi, prende parte a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo qualche imprevisto la coppia entra a far parte del programma durante la seconda settimana.

2° settimana: Alla sua prima esperienza televisiva, Edoardo entra nel cast de L’Isola. In ritardo rispetto agli altri naufraghi, il fidanzato di Guendalina ha escluso però che le cause del loro ingresso riguardano il Covid. Lo sbarco sull’ Isola è previsto per il 31 marzo 2022.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

