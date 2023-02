NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

La presunta scelta di Chiara Ferragni e Fedez

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez in questi giorni sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera. Attualmente nessuno sa davvero cosa stia accadendo tra l’imprenditrice digitale e il rapper, tuttavia come sappiamo numerose sono le indiscrezioni che sono emerse. L’ultima risale a qualche ora fa, quando i Ferragnez sono stati beccati insieme per le vie di Milano. Sembrerebbe però, stando alle voci di corridoio, che Chiara e Federico si trovassero nei pressi di uno studio legale. La notizia ha naturalmente gettato nel panico il web, che attende con ansia di sapere quando la coppia romperà finalmente il silenzio.

Adesso, come se non bastasse, come riporta Guia Soncini di Linkiesta, giunge voce che Chiara Ferragni e Fedez abbiano deciso di interrompere momentaneamente le riprese della seconda stagione di The Ferragnez. I nuovi episodi della serie sarebbero dovuti arrivare su Prime Video a maggio. Tuttavia secondo quanto svela la Soncini, pare che la coppia abbia chiesto all’azienda qualche giorno di pausa. Di conseguenza dunque l’uscita della seconda stagione, dati i tempi lunghi di lavorazione, potrebbe slittare a settembre. Questo quanto si legge in merito:

“Rassicuriamo coloro per cui è crisi solo se fai le valigie: nessuno dei coniugi Ferragni è andato a dormire in albergo, per ora. Ma entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”.

Precisiamo ancora una volta che al momento le indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez sono destinate a rimanere tali, e non ci sono reali prove che i Ferragnez stiano vivendo un momento di crisi. Non resta dunque che attendere il loro intervento per saperne di più.