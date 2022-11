NEWS

Nicolò Figini | 17 Novembre 2022

GF Vip 7

Il litigio tra Oriana ed Edoardo Tavassi

Oggi continuano gli scontri in casa con Oriana Marzoli. Questo litigio si collega a quello che la vippona sudamericana ha avuto con Micol Incorvaia per via di Antonella Fiordelisi. Edoardo Tavassi si è sentito preso in giro dalla concorrente: “Io so perché ti sei avvicinata a lei e ad Antonino, non mi prendi in giro a me“. L’altra, su tutte le furie ha detto ironicamente: “Sì, hai ragione. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata avvicinarmi a lei. Sei troppo intelligente, amore mio. Troppo“.

LA LITE PROSEGUE IN CUCINA ORA ABBIAMO IL TURNO DI ORIANA vs TAVASSI 🍿🍿🍿 #gfvip pic.twitter.com/z3SBySInAZ — BagnoTrash (@bagnotrash) November 17, 2022

La discussione ha poi toccato molto di più il personale. Prima di tutto Oriana affermato che lui fa così perché si annoia, non ha niente da fare e non ha trovato una donna. L’altro risponde: “Tu avevi quattro uomini. Hai fatto così… Chi ha gli addominali? Lui“. Prendendolo in giro Oriana ha continuato: “Ma io posso, tu non puoi, mi dispiace“. Edoardo allora dice: “Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla“.

PREFERISCO ESSERE BBRUTTO E INTELLIGENTE CHE ESSERE TE. GODOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/Nje579Fqxr — 🪄Trashing 💥 (@trashinglight_) November 17, 2022

La discussione tra Oriana ed Edoardo Tavassi è proseguita con la vippona che ha tirato in ballo la sorella del gieffino: “Ma sei tu che parla della donna tutto il giorno, mica io. Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l’unica cosa di cui parli“. Qui sotto il video.

tavassi:” ma devo trovarla al grande fratello la donna?”

oriana:”sei tu che parli della donna tutto il giorno non sono io amore, è venuta pure tua sorella a spiegarti come fare con le donne quindi non mi dire che non è l’unica cosa di cui parli”

ORIANA 🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️#gfvip pic.twitter.com/l77Ben3WGm — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 17, 2022

