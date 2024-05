NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

A distanza di più di un anno dall’inizio della loro storia, in questi giorni Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono finalmente andati a convivere.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia vanno a vivere insieme

È trascorso un anno e mezzo da quando Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 7. Poco a poco i due ex Vipponi si sono avvicinati sempre di più, fino a quando tra loro non è nato l’amore. Dopo la fine del reality show di Canale 5 così i due hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi, dando il via alla loro relazione. Col passare dei mesi Edoardo e Micol si sono mostrati sui social complici e affiatati, tuttavia nelle ultime settimane la coppia è finita al centro del gossip.

Secondo alcune malelingue del web infatti tra Tavassi e la Incorvaia sarebbe scoppiata una crisi. Ma non solo. C’è anche chi ha ipotizzato che i due sarebbero stati tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, che partirà su Canale 5 a fine giugno. Il gossip tuttavia è stato smentito da parte dei diretti interessati, che non prenderanno dunque parte al reality show targato Maria De Filippi. Tavassi ha infatti affermato: “Mi sta facendo molto ridere che è uscito su TikTok la notizia fake di me e Micol a Temptation Island. Tra i commenti una signora diceva che abbiamo finito i soldi”.

Adesso, dopo le voci di presunta crisi, è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. In questi giorni infatti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono finalmente andati a convivere. La coppia si così trasferita in una nuova casa e a non passare inosservato è stato il particolare specchio che i due hanno scelto per la loro abitazione.

Inizia dunque una nuovo capitolo per Edoardo e Micol e ai due ex Vipponi facciamo un enorme in bocca al lupo.