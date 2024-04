Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Aprile 2024

In queste ore si è diffuso il rumor secondo il quale Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi potrebbero prendere parte a Temptation Island 2024. Ma qual è la verità?

Micol ed Edoardo a Temptation Island 2024?

Una volta che L’Isola dei Famosi terminerà sarà la volta per l’ultimo reality dell’anno prima delle vacanze estive. Tra pochi mesi infatti andrà in onda Temptation Island 2024 e ancora non abbiamo idea di chi saranno i concorrenti. Ovviamente il conduttore dovrebbe essere ancora una volta Filippo Bisciglia, ma per quanto riguarda le coppie non abbiamo idea se saranno persone comuni oppure personaggi famosi.

In queste ore si è diffuso il rumor secondo il quale Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia avrebbero potuto partecipare al reality estivo di Canale 5 a causa di una crisi in corso. I due si sono messi insieme nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Sui social sono apparsi molto innamorati e per tale ragione i fan si sono chiesti che cosa ci fosse sotto.

A chiarire la situazione ci ha pensato proprio Edoardo Tavassi, il quale ha smentito categoricamente la loro partecipazione a Temptation Island 2024. Sul proprio profilo Instagram ha detto:

“Mi sta facendo molto ridere che è uscito su TikTik la notizia fake di me e Micol a Temptation Island. Tra i commento una signora diceva che abbiamo finito i soldi. […[.

Ora vi faccio vedere una cosa che hanno inventato e che è fighissima. Quando a te non piace qualcuno in televisione e quel qualcuno è sul 5 potete premere tutti gli altri pulsanti. E voi quella persona che vi sta sul ca**o non la vedete. La tecnologia è assurda”.

Edoardo, oltre che rispondere alla signora del commento, ha quindi smentito il fatto che andrà a Temptation Island 2024 con Micol Incorvaia. Tra i due fidanzati l’amore continua a esserci e al momento per fortuna non hanno bisogno di fare pace per alcun motivo.