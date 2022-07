1 A LOL – Chi ride è fuori ci sarà Edoardo Tavassi?

Sappiamo che la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori si farà e forse ci sarà anche Edoardo Tavassi. Amazon Prime Video ha rinnovato lo show e questo dovrebbe tornare il prossimo anno. Ad oggi non abbiamo idea di chi potrebbero essere i conduttori. Può darsi che tornerà Fedez ancora una volta. Ma al suo fianco? Nella prima edizione abbiamo visto Mara Maionchi e nella seconda Frank Matano. Che possano tornare loro oppure ci sarà qualcuno di totalmente nuovo? Staremo a vedere cosa accadrà.

E come concorrenti? Chi si sfiderà all’ultima (non) risata? Spunta un nome fatto da Chi Magazine, come riporta anche il sito Isa e Chia. Questo si legge sul settimanale: “LOL ha nel mirino un ex naufrago… Il percorso a L’Isola di Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, fatto di risate e gag non è passato inosservato agli autori di LOL – Chi ride è fuori, che potrebbero provinare il ragazzo romano“. Se tutto ciò accadrà davvero oppure no non è ancora dato saperlo.

Per il momento, infatti, si tratta soltanto di indiscrezioni che vanno prese con le pinze. Mentre aspettiamo ulteriori notizie in merito andiamo a vedere altre dichiarazioni di Edoardo Tavassi, il quale ha affermato che parteciperebbe a un reality ben specifico insieme a un ex compagno di avventura:

Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami.

