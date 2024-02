Effetto Sanremo: anche Uno Mattina in Famiglia da record

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 12 Febbraio 2024

Record di ascolti per Uno Mattina in Famiglia grazie allo “speciale Sanremo”: Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli al top!

Il 74º Festival di Sanremo, terminato da poche ore, ha generato contatti record nei dati Auditel, e Amadeus ha battuto nuovamente se stesso. E come ogni anno accade, la kermesse ha alimentato il dibattito in quasi tutti i programmi d’intrattenimento e informazione Rai della settimana. È questo il caso di Uno Mattina in Famiglia, il contenitore di infotainment condotto nel sabato e la domenica di Rai 1 da Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

Le due puntate dello “speciale Sanremo”, trasmesse sabato 10 e domenica 11, hanno infatti rispettivamente registrato il 30,3 e il 38,8% di share.

Sabato i telespettatori ad aver scelto Uno Mattina in Famiglia erano 1.787.000 nella prima parte e 1.823.000 nella seconda. La domenica, a poche ore dalla finalissima conclusasi dopo le 2 di notte, invece, si sono collegati al teleschermo una media di 2.933.000.

Risultati eccezionali, insomma, che solitamente si registrano per le prime serate. Per l’occasione il programma si è connesso direttamente dal Teatro Ariston, ha raccontato il Festival e raccolto a caldo le emozioni della città dei fiori per la finale.

Il programma, il cui capo progetto è Giovann Taglialavoro, era ancora una volta diretto da Marco Aprea.

Oltre a Convertini, Setta e Muccitelli che hanno diretto il dibattito all’ormai celebre tavolo al centro dello studio e gestito i collegamenti esterni, c’era anche Gianni Ippoliti. Questi, che con il Festival ha collaborato in più occasioni partecipando peraltro a un’edizione condotta da Pippo Baudo, non ha fatto mancare al pubblico la sua puntualissima rassegna stampa di gossip e spettacolo.