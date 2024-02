Geolier primo, l’Ariston torna a fare “buu”: Amadeus costretto a intervenire (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera durante la rivelazione della classifica provvisoria di Sanremo 2024 letta da Amadeus ci sono stati dei “buu” in sala, che hanno provocato la reazione del conduttore e direttore artistico.

Amadeus interviene dopo i “buu” a Geolier

In apertura di serata per la finale di Sanremo 2024 Amadeus ha letto la classifica provvisoria di queste serate in cui abbiamo avuto modo di conoscere chi si nasconde posizione dopo posizione. Al primo posto troviamo Geolier, alle sue spalle Angelina Mango e al terzo posto Annalisa.

Proprio all’annuncio di Angelina seconda e Geolier primo si è scatenato un grande brusio in sala. L’Ariston non sembra aver apprezzato particolarmente la scelta di premiare il rapper napoletano. A quanto pare si sarebbero aspettati una classifica totalmente differente.

Questo ha generato un grande brusio in sala e più in generale dei “buu” da parte dei presenti, che non sembrano aver gradito. Amadeus ha fermato il pubblico lamentando per l’atteggiamento avuto non sarebbe molto rispettoso nei confronti degli artisti. Può comprendere l’essere o meno d’accordo ma ha chiesto attenzione:

“Allora, scusate. Posso dirvi una cosa? Mi ascoltate un attimo? È come..io capisco, ed è giusto fa parte della storia di Sanremo. È come essere allo stadio”, ha detto subito Amadeus. Il conduttore poi ha invitato qualcuno a star zitto perché aveva bisogno di spiegare un concetto. “Dicevo, è come essere allo stadio. Ci sono i gruppi, i fan ed è giusto sia così. Vi invito ad applaudire, festeggiare, ci sta anche un disappunto. Vi chiedo però il rispetto verso tutti i 30 cantanti in gara”.