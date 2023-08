NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Il dolce post di Elena D’Amario

È ormai trascorso un anno da quando Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono finiti al centro della cronaca rosa. La ballerina e l’attore come sappiamo hanno fatto discutere per via della loro relazione, che ha suscitato non poco scalpore. I diretti interessati tuttavia per lungo tempo non hanno confermato la storia, pur essendo stati beccati insieme diverse volte, fino a quando lo scorso giugno Elena e Massimiliano hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto e di non nascondersi più. In queste settimane la coppia è così diventata una delle più amate e seguite del momento, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra la D’Amario e Caiazzo. Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto letteralmente impazzire i social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come i fan più accaniti senza dubbio sapranno, proprio nella giornata odierna l’attore di Mare Fuori festeggia il suo 27esimo compleanno. Per l’occasione, su Instagram è arrivata la prima dedica ufficiale di Elena D’Amario per Massimiliano Caiazzo, e naturalmente le parole della ballerina hanno in breve fatto il giro del web. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”.

Si tratta, come ben sappiamo, del primo post social ufficiale per Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, che ormai vivono la loro storia alla luce del sole. Fino a questo momento, pur avendo confermato la relazione da diversi mesi, tra la ballerina e l’attore c’erano stati solamente diversi scambi di like e di commenti, oltre che a qualche storia. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia, e nel mentre fare tanti auguri di buon compleanno a Massimiliano.