Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Grande Fratello

Il presunto no del Grande Fratello verso Pietro Delle Piane

La nuova edizione del Grande Fratello sta per avere inizio. Lunedì 11 settembre 2023 le luci della Casa più spiata d’Italia si accenderanno e scopriremo come se la caveranno tutti i concorrenti in questa versione particolare del reality. All’interno, infatti, troveremo personaggi famosi e persone comuni. Del primo gruppo sappiamo che ne farà ufficialmente parte Alex Schwazer.

Tra tanti che vogliono partecipare, però, ci sono alcuni volti storici del programma che sarebbero stufi e vorrebbero la sua chiusura. Tra questi possiamo citare la vincitrice della prima edizione, ovvero Cristina Plevani:

“Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome.

Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello“.

Allo stesso tempo pare anche che alcuni personaggi della televisione italiana siano stati proposti alla produzione ma a molti di loro sarebbe stato detto di no. Tra queste, per esempio, Taylor Mega mentre altri ancora hanno smentito di aver avuto contatti con la produzione. In queste ore, sul profilo Instagram di Amedeo Venza, è spuntato il nome di Pietro Delle Piane, già visto a Temptation Island con la fidanzata Antonella Elia.

Pietro Delle Piane tra gli scartati al Grande Fratello?

L’influencer, tuttavia, ci tiene a chiarire che le persone che nomina non hanno fatto il colloquio con la produzione del Grande Fratello e la sola proposta sarebbe stata direttamente bocciata. Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto?

