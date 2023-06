NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2023

Il bacio in pubblico di Caiazzo ed Elena D’Amario

Da tempo ormai si parla della relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. I due diretti interessati non ne hanno mai parlato pubblicamente, ma andando avanti nel tempo sono stati avvistati sempre di più insieme e questo ha, in qualche modo, confermato le indiscrezioni.

Tra i rumor più recenti, inoltre, si pensava che l’attore e la ballerina fossero in crisi. Il tutto era partito da una indiscrezione di Deianira Marzano e Amedeo Venza:

“Io e Amedeo Venza vi avevamo promesso di approfondire il gossip sulla coppia in crisi. Sono una coppia bellissima e ben assortita. Lei è una ballerina professionista e lui un attore professionista. Possiamo solo darvi le iniziali del nome: D.C. E speriamo di rivederli presto insieme”.

Questa presunta crisi, tuttavia, è stata smentita dai fatti perché pochi giorni dopo sono stati visti di nuovo insieme e molto uniti. In queste ultime ore, invece, si sta parlando di un altro fatto, ovvero il primo bacio che si sono scambiati in pubblico. Le foto sono state scattate e pubblicate sul numero di Diva e Donna.

Questa loro dimostrazione d’affetto per le strade di Roma ha suscitato grande entusiasmo tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Tra i commenti possiamo citare: “Io sono molto contenta ora. Sono carini e lo trovo molto felice“. Ormai, quindi, non ci sono più dubbi: le due celebrità sono ufficialmente una coppia.

Nelle foto, che possiamo vedere QUI, li vediamo passeggiare per la strada. A un certo punto si fermano al ristorante e a tavola scattano i baci appassionati. Lui le afferra le dita e le porta alla bocca per baciarle, per poi avvicinarla a sé. A voi piacciono insieme? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per molte altre news.