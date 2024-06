Elena Santarelli e Bernardo Corradi celebrano 10 anni di matrimonio con una grande festa: tutti gli invitati

Gossip

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Elena Santarelli ieri sera ha festeggiato i suoi dieci anni di matrimonio con il marito Bernardo Corradi e ha organizzato una festa con 300 invitati, tra i quali molti ospiti famosi.

La festa per Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono conosciuti nell’ormai lontano 2006 e sono poi convolati a nozze il 2 giugno 2014. Nel corso del tempo hanno messo al mondo due figli e a distanza di 10 anni sono ancora più innamorati che mai e con la voglia di celebrare questo traguardo. Ed è proprio ciò che hanno fatto ieri sera presso il St. Regis di Roma circondati da amici e parenti.

L’anniversario di matrimonio lo hanno celebrato con oltre 300 invitati e una grande crostata a forma di cuore. Non sono ovviamente mancati balli, risate e delle dolci dediche. La showgirl infatti ha preso in mano il microfono e ha dichiarato: “Sei il mio faro. Mi hai trovata in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolta nella tua vita e per sorreggermi sempre“. Parole che hanno portato alle lacrime tanti ospiti presenti in quel momento e, probabilmente, anche diversi fan.

Elena Santarelli e il marito ballano durante i festeggiamenti

“Questa è la festa che celebra l’amore tra due persone che condividono un progetto di vita, ma anche l’amore verso i nostri familiari che ci hanno aiutato e poi l’amore verso gli amici”, ha detto il marito di Elena Santarelli. Tra gli ospiti presenti all’evento sui social abbiamo potuto riconoscere Rudy Zerbi, Flora Canto, Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi, Daniele De Rossi e Claudia Gerini.

Il dolce discorso di Elena per Bernardo

Un momento di condivisione che è stato apprezzato e commentato da tutti i fan dell’ex calciatore e della Santarelli. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo agli auguri verso la dolcissima coppia.