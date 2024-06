Gossip

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore sia Chiara Ferragni che Fedez sono arrivati in Versilia per godersi qualche giorno in relax. Secondo una segnalazione però i due sarebbero stati avvistati a cena insieme.

La segnalazione su Chiara Ferragni e Fedez

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni e Fedez sono tornati ad alimentare il gossip. Di recente infatti il rapper è stato avvistato in compagnia di più di una modella, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Ovviamente sui social non è tardata ad arrivare la reazione dell’imprenditrice digitale, che ha lanciato una serie di frecciatine al suo ex marito che hanno fatto discutere. Come se non bastasse Federico ha anche rilasciato il suo nuovo singolo, in collaborazione con Emis Killa, che contiene riferimenti proprio alla fine del suo matrimonio con Chiara.

In queste ultime ore però è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione. Sia il rapper che l’influencer infatti sono arrivati in Versilia per godersi qualche giorno in relax. Tuttavia, stando a una segnalazione riportata da Deianira Marzano, pare che Chiara e Fedez fossero a cena insieme. Stando a quanto si legge i due si sarebbero trovati allo stesso tavolo, insieme ad altre 50 persone circa, in un bagno a Forte dei Marmi. Ma non solo. C’è infatti anche chi giura di aver sentito proprio la voce della Ferragni in una storia postata dal cantante.

Poco dopo però una nuova segnalazione ha frenato l’entusiasmo dei fan, che già pensavano a un ipotetico ritorno di fiamma. Sempre la Marzano ha infatti postato sui social una foto di Fedez, avvistato in un altro luogo rispetto a quello indicato in precedenza. Il rapper dunque non era in compagnia di Chiara Ferragni e al momento i due sono ancora separati.

Ciò nonostante i follower non smettono di sperare in una riconciliazione. A oggi però pare impossibile un riavvicinamento tra l’influencer e il cantante.