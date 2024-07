Non è stata semplice l’esperienza di Elenoire Casalegno all’Isola dei famosi perché l’Honduras non è un paradiso come pensiamo

Dopo la sua esprienza come inviata dell’Isola dei famosi, Elenoire Casalegno ha raccontato come ha vissuto le settimane in Honduras. Se pensavate che per lei sia stata una passeggiata, vi sbagliate di grosso. Nessun paradiso tropicale, ma tanti problemi quasi al pari dei naufraghi. Ecco cosa ha detto la showgirl.

Il racconto di Elenoire Casalegno come inviata dell’Isola dei famosi

A un mese dalla fine dell’Isola dei famosi, Elenoire Casalegno, inviata dall’Honduras per il programma, ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha raccontato com’è stata la sua esperienza su quello che tutti noi pensiamo essere un paradiso tropicale. Sì pensiamo, perché in realtà non è niente di tutto questo e per lei certe situazioni sono state un vero e proprio incubo. “L’Honduras è una terra difficile”, ha commentato.

Ma perché questa frase? Cosa è successo? “Lì ci sono 40 gradi e il 90% di umidità”, ha rivelato la showgirl. “Poi, a maggio, ci sono stati incendi, c’era una cappa di fumo che schermava il sole e noi andavamo in giro con le mascherine. A parte la diretta, quattro ore sotto il sole, eravamo sulla terra ferma e la sera dormivamo lì, dove il mare è marrone”.

Anche per quanto riguarda il cibo, non pensate che Elenoire Casalegno abbia avuto la possibilità di mangiare piatti prelibati a base di crostacei. Le pietanze sono decisamente molto simili a quelle a cui sono costretti i naufraghi. Ha riferito: “Esistono solo il riso, il pollo e il platano fritto. C’è l’acqua demineralizzata e la domenica per quattro o cinque ore tolgono l’elettricità. Infine, i mosquitos: ti devastano”.

A tutto questo aggiungiamo anche il poco divertimento: “Non è un Paese dove puoi tanto andare in giro. Vedi certi Suv con i finestrini neri senza targhe…”. Insomma un’esperienza per niente semplice, ma Elenoire è grata per i complimenti che ha ricevuto da parte del pubblico, ne è fiera. In particolare per le difficoltà passate appunto in questo Paese povero.