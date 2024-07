In un recente intervento in radio insieme a Fabio Fazio, Ornella Vanoni ha parlato di Mahmood. La cantante ha praticamente fatto una gaffe riguardo il collega rivelando di essere stata a casa sua a mangiare e che a cucinare era stato il fidanzato. Ecco le sue parole.

La gaffe di Ornella Vanoni sulla vita privata di Mahmood

Speriamo che Mahmood non si arrabbi dopo le parole di Ornella Vanoni in radio in cui ha praticamente fatto una gaffe sul collega. La cantante infatti ha fatto sapere che il vincitore del Sanremo 2022 insieme a Blanco ha un fidanzato. E ha dato anche alcuni particolari su questa ragazzo.

Tutto è successo durante una trasmissione radiofonica in cui erano ospiti la Vanoni e Fabio Fazio. Nel video che gira sul web, Ornella stava parlando di Mahmood e Fazio si è intromesso dicendo che lei era stata a casa sua a mangiare e quindi voleva sapere se aveva cucinato lui.

A questo punto Ornella Vanoni ha tirato in ballo il fidanzato del cantante. Ha infatti risposto: “No, lui ha un fidanzato che cucina”. E poi ha spiegato: “Però ogni tanto, perché sta a Berlino”. A questo punto ospiti e conduttori hanno scherzato sul fatto che allora l’artista mangia poco se il fidanzato vive a Berlino e quindi non è sempre in Italia con lui. Si può vedere tutto quello che è successo nel video qui sotto:

La frase di Ornella Vanoni per qualcuno è praticamente outing, poiché Mahmood non ha mai parlato della sua vita privata e in particolare del suo orientamento sessuale. Poco importa ovviamente su quali sia l’orientamento sessuale di Mahmood, ma magari se una persona non lo vuole dire va rispettata la sua scelta. Certo è che confidiamo che il cantante non se la prenda per l’uscita della sua collega fatta, come si nota, in assoluta buona fede. E forse è davvero solo una gaffe.