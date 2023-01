Elenoire Ferruzzi attacca Daniele: “Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto”

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Lo scontro a distanza tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro

Questa sera Daniele Dal Moro ha subuto un attacco diretto da parte di Elenoire Ferruzzi. L’ex vippona lo ha fatto prima tramite social (commentando un post Instagram del Grande Fratello) e poi ha ribadito il suo pensiero proprio in diretta mentre era in studio. E così c’è stato un confronto tra i due. Ma vediamo meglio cosa è successo.

In tarda mattina il profilo Instagram del GF Vip 7 ha caricato un video riguadante Daniele. Tra i tanti commenti sotto è comparso anche quello di Elenoire che ha criticato duramente il suo ex compagno di avventura. Ecco cosa ha scritto:

“Io io io io io io io io io io e ancora io. Lui non ascolta nessuno deve sempre solo parlare lui. Ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita gli altri non contano nulla. Tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico e né nient’altro. Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto.”

Elenoire ha così commentato il comportamento di Daniele nella Casa… #GFVIP pic.twitter.com/Vurp1sQeyd — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Questo commento è stato letto in diretta da Alfonso Signorini che quindi ha fatto intervenire Elenoire Ferruzzi che appunto ha confermato quanto scritto alcune ore prima. Ha detto a Daniele che non ascolta mai gli altri, che è arrogante e tratta sempre tutti in malo modo, aggredendo e alzando la voce.

Daniele ed Elenoire hanno modo di confrontarsi dopo la lettura del commento di lei… #GFVIP pic.twitter.com/mbDZx16Nyw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Tutto questo è nato da una clip riguardante una discussione tra Daniele e Milena in cui lei si lamentava dell’aggressività del coinquilino. E proprio anche il conduttore dopo l’intervento della Ferruzzi e la risposta di Dal Moro ha voluto dire la sua. Ha fatto notare al vippione che dovrebbe un po’ riflettere, perché in effetti spesso è un po’ arrogante nei modi di porsi.