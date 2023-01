NEWS

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2023

GF Vip 7

La mamma di Luca Onestini contro tutti

Questa sera al Grande Fratello Vip Luca Onestini ha ricevuto la sorpresa da parte della madre. Un evento avvenuto subito dopo lo scontro con Nikita Pelizon. I due, infatti, hanno discusso duramente dando la propria versione in merito a ciò che è stato il rapporto che hanno avuto in queste ultime settimane. Ad ogni modo, non appena la mamma del vippone è entrata nel giardino ha iniziato a fare i complimenti al figlio per il suo percorso: “Continua così perché sei una persona tutta d’un pezzo. Non insulti nessuno. Sei una persona educata e rispettosa“.

Un momento che scioglie all'istante il cuore di Luca… un Freeze in cui può ascoltare le parole della sua mamma. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/x3iBYqnOq1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

A un certo punto, però, ha cominciato ad attaccare alcuni vipponi. Uno tra tutti Antonino Spinalbese, il quale ha definito ‘cog**one‘ Onestini poco tempo fa: “Ho sentito dire delle cretinate. Lui afferma che quello che pensa poi lo dice. Credo ci sia l’educazione che fa sì che certe cose non le dici lo stesso. Offendere è la risposta più facile per chi non sa argomentare“. Ovviamente ha avuto da ridire anche su Nikita, sostenendo che la cena alla quale ha invitato Luca è stata solo una strategia: “Non ti ha creduto nessuno“.

E sono scintille anche tra Nikita e la mamma di Luca! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/kpmRLbagWl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Dopo tutto questo, però, la madre di Luca Onestini ha fatto perdere la pazienza a Sonia Bruganelli, la quale ha affermato: “Non si può permettere di dire una cosa del genere. Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio. La mela non cade lontano dall’albero. Non è libera di offendere e dire a una persona che ha giocato con le persone“. Questo perché poco prima aveva detto che Nikita si sarebbe meritata una persona come Antonino, che l’avrebbe portata a letto per usarla e poi l’avrebbe messa da parte.

Sonia entra direttissima sulle parole della mamma di Luca e su quanto successo questa sera tra lui e Nikita. #GFVIP pic.twitter.com/4avMoUKZLv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Seguiteci per tante altre news.