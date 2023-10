Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Ottobre 2023

Belve

Stando a un commento pubblicato da Elenoire Ferruzzi sembrerebbe che sarà ospite di Belve a novembre. Qualcosa però non tornerebbe

Elenoire Ferruzzi a Belve?

In queste ultime settimane va in onda su Rai 2 in prima serata la nuova edizione di Belve con la conduzione di Francesca Fagnani. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti e a quanto pare prossimamente dovremmo vedere anche Elenoire Ferruzzi.

Per lo meno così ha affermato lei stessa commentando un post su Facebook. Nella foto qui sotto, infatti, possiamo leggere: “Ma Belve è questo. Si sa che è una trasmissione articolata in questo modo. Io andrà a novembre, chissà cosa succederà“.

Elenoire Ferruzzi ospite a Belve?

Questa frase, tuttavia, ha portato alcuni dubbi. Diversi utenti del web, infatti, hanno affermato che è impossibile in quanto la trasmissione della Fagnani dovrebbe finire il 24 ottobre 2023. Che sia stata prolungata e la Ferruzzi lo abbia anticipato prima dell’emittente stessa?

Al momento non sappiamo che cosa sta succedendo ma vi terremo informati nel caso in cui Elenoire Ferruzzi dovesse essere ospite a Belve. La chiusura a ottobre viene anche confermata da TVBlog.

Nel frattempo i fan attendono con ansia l’appuntamento della prossima settimana. Ancora non sappiamo chi saranno i volti noti che si faranno intervistare dalla conduttrice ma verranno annunciati molto presto.

In quella che dovrebbe essere la penultima puntata, per esempio, è stata protagonista anche Ivana Spagna la quale ha parlato dei suoi ritocchi estetici:

“Lifting uno e mezzo, ho fatto i denti perché da bambina ho preso il biberon fino a sei anni. I miei mi hanno messo l’apparecchio, ma il medico che l’ha messo era il medico curante non un dentista, mi ha rovinato i denti, si erano cariati tutti.

Ho dovuto rifarli. Poi ho rifatto la bocca. Adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Tenevo le punture in frigo e me le facevo da sola. Il seno? L’ho ridotto”.

Seguiteci per tante altre news.