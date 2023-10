Spettacolo

Vincenzo Chianese | 18 Ottobre 2023

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Lunedì sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, a diventare ufficialmente un concorrente del reality show è stato Mirko Brunetti. Una volta in casa, l’ex volto di Temptation Island, chiacchierando con Alfonso Signorini, ha parlato della sua situazione sentimentale, facendo chiarezza su quanto sta accadendo di recente con la sua fidanzata Greta Rossetti. Come sappiamo da diverse settimane i due hanno smesso di mostrarsi insieme e così sul web si è prontamente parlato di una presunta rottura. Tuttavia, stando a quanto svelato da Mirko in diretta, pare che la coppia stia attraversando solo un momento di crisi e che al momento lui e Greta sarebbero in pausa.

In queste ore però proprio Mirko Brunetti, mentre chiacchierava con Jill Cooper, è tornato a parlare di Greta Rossetti, facendo un piccolo sfogo. Ma non solo. L’ex protagonista del reality show di Canale 5 infatti ha fatto prima una gaffe e ha poi rivelato se è innamorato della sua fidanzata. Queste le sue dichiarazioni:

“Se ho avuto modo di dire addio alla mia fidanzata? A quale? Ah l’attuale. […] Dal mio punto di vista lei è troppo eccessiva. Io l’ho difesa in tante occasioni, a costo di prendermi gli insulti dalla gente, perché a me non interessa. L’ho difesa anche dalla mia ex perché aveva detto cose sbagliate su di lei. Sono andato a favore suo rispetto alla mia ex con cui ho condiviso cinque anni. Per me è tanto. E nonostante tutto l’ho difesa, io non sono uno che fa le cose a caso. Se io la amo? Sì. Se lei mi ama? A oggi non lo so. L’ho scoperta adesso questa sua gelosia estrema. Prima non era così’“.

Cosa accadrà dunque? Greta Rossetti deciderà di replicare alle dichiarazioni di Mirko Brunetti? Ma soprattutto, i due avranno modo di avere un confronto di chiarimento? Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello per scoprirlo.