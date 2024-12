Dandy si è esibito ad Amici 24 ma non ha convinto del tutto la giudice Eleonora Abbagnato. Ecco che cos’è successo in puntata.

La critica a Dandy ad Amici 24

La puntata di oggi di Amici 24 si è aperta con una serie di sfide dalle quali, per il momento, tutti sono usciti indenni. Nel corso della giornata continueranno, ma Maria De Filippi ha deciso di interromperle per dare spazio alla gara di ballo e canto.

A un certo punto, la giudice di danza Eleonora Abbagnato ha dovuto esprimere il suo giudizio su Dandy. Purtroppo, non sembra averla convinta del tutto e ha spiegato anche il motivo:

“Non trovo niente di interessante, sono un po’ rigida. Mi sembra un po’ qualcosa di visto e rivisto. Devi spaccare in questo stile altrimenti non c’è abbastanza. A mio parere. Devi prenderlo come uno sprono per fare di più tutti i giorni. State studiando ed è giusto che dica qualcosa per spingere a fare di più. Poi è la prima volta che ti vedo”.

Maria De Filippi, vedendo Dandy visibilmente dispiaciuto gli ha chiesto se ci fosse rimasto male. L’allievo di Amici ha risposto con titubanza: “Devo prendere i commenti positivi e negativi. Ci sono rimasto un po’ male ma farò meglio, è l’unico modo“. Pur restandoci male, dunque, il giovane ballerino ha preso tali parole come una critica costruttiva e non si è lasciato demoralizzare.

Vedremo prossimamente come se la caverà. La prossima puntata verrà registrata dopo le vacanze di Natale, questo perché anche Amici 24 andrà in pausa fino al nuovo anno.