Il marito di Eleonora Cecere delle Non è la Rai le ha chiesto di abbandonare il Grande Fratello per la famiglia e lei ha accettato

Un paio di settimane fa Eleonora Cecere ha ricevuto la visita delle figlie ed è venuto fuori il grande legame che c’è nella famiglia. Stasera al Grande Fratello è arrivato il marito, Luigi, per una richiesta importante. E questa richiesta ha cambiato completamente le dinamiche del gioco. Ecco cosa è successo.

L’uscita di Eleonora Cecere dal Grande Fratello su richiesta di suo marito

Nella puntata del 28 ottobre del Grande Fratello è arrivato in uno dei blocchi finali un colpo di scena davvero inaspettato. Eleonora Cecere delle Non è la Rai ha infatti ricevuto la sorpresa del marito Luigi. Due settimane fa aveva ricevuto quella delle figlie.

Ma questa volta la sorpresa è stata una richiesta che ha lasciato tutti senza parole e che non ha una spiegazione ben chiara. In pratica il marito ha chiesto a Eleonora di abbandonare il Grande Fratello perché c’era bisogno di lei a casa, perché le figlie avevano bisogno di lei. La gieffina prima ha visto un video in cui Luigi leggeva una lettera:

“Per troppo tempo ho potuto solo guardarti. Il GF era il tuo sogno, una promessa fatta a te stessa. Pur sapendo che sarebbe stata dura non avrei mai potuto negartelo, ti abbiamo sempre seguita. Eleonora, sei veramente speciale. Sento di essere stato un bon padre e ho fatto tantissimo, sempre e per sempre staremo insieme. Ci manchi troppo, non immagini quanto. Questa volta la sfida è durissima. Mi manchi troppo”.

Questo “mi manchi troppo” è stata una richiesta vera e propria, cioè di lasciare il gioco. Infatti poi Luigi ha parlato di persona con Eleonora Cecere e le ha detto: “Devo dirti qualcosa, non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno. Ho perso tanti notti a riflettere, tra le tante notti che ho perso per stare accanto alle bambine. La responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto”.

LEGGI ANCHE: Il risultato del televoto del 28 ottobre

Tra le lacrime, Eleonora Cecere ha compreso la situazione e ha accettato la richiesta del marito e quindi ha abbandonato il Grande Fratello. Le sue due compagne si sono disperate e si sono preoccupate subito che fosse accaduto qualcosa di grave. Ma Alfonso Signorini le ha tranquillizzate dicendo che semplicemente le figlie sentivano la mancanza della madre.