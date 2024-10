Televoto per il preferito nella puntata el 28 ottobre del Grande Fratello e i due nomi sono stati immuni alle nomination di stasera

Chi ha deciso di salvare il pubblico dal televoto del Grande Fratello del 28 ottobre? In nomination ci sono sei concorrenti, ma non c’è stata alcuna eliminazione bensì solo la scelta dei due preferiti che sono risultati immuni per la nomination della serata. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il risultato del televoto del Grande Fratello del 28 ottobre

Siamo a una nuova puntata del Grande Fratello e anche a un nuovo televoto che vede coinvolti sei concorrenti. Ma dobbiamo dire subito che il televoto non è stato eliminatorio, ma il pubblico ha scelto chi salvare e quindi chi ha preso più voti è stato immune.

Prima di arrivare al verdetto, il reality ha affrontato altri temi molto importanti, come ad esempio Shaila e Lorenzo che sono finiti al Gran Hermano. Tra l’altro i due oggi sono rientrati al GF italiano con la grande novità che è nata una profonda storia d’amore tra i due. E non è stata presa molto bene da qualcuno.

LEGGI ANCHE: Il commento di Alfonso per l’ingresso di Federica al GF dopo Temptation Island

Ma poi siamo arrivati al primo verdetto. Ricordiamo che in nomination c’erano Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Maria Vittoria. Il primo a salvarsi è stato Iago, poi si è salvata anche Amanda e infine si è salvato Giglio.

Il verdetto finale è arrivato successivamente, verso la fine della puntata. E in questa circostanza gli inquilini hanno saputo che il pubblico aveva scelto i due prefereti che poi sarebbero stati immuni. Così tra Helena, Jessica e Maria Vittoria la prima preferita è stata Jessica. Tra le due rimaste l’altra preferita è stata Helena.

Il pubblico ha deciso che le preferite, e quindi immuni, sono Jessica ed Helena! #GrandeFratello pic.twitter.com/TutCldoLzp — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2024

Queste le percentuali di preferenza: Jessica 33,91%, Helena 20,04%, Maria Vittoria 19,98%, Iago 13,2%, Giglio 9,23% e Amanda 3,65%.