1 Disavventura per Eleonora Rocchini?

Una delle protagoniste più amate e seguite di Uomini e Donne è stata senza dubbio Eleonora Rocchini. Come sappiamo solo lo scorso anno l’ex corteggiatrice è stata al centro dei pettegolezzi. Dopo l’inaspettata fine della relazione con Oscar Branzani, conosciuto proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, era sembrato che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma. Le cose tuttavia non sono andate come previsto, e ad agosto 2020 l’influencer confermò la relazione con Nunzio Moccia.

Adesso, a distanza di un anno, Eleonora Rocchini è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Chi segue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa bene che in questi giorni l’ex fidanzata di Oscar si è concessa alcuni giorni in relax a Ibiza. Tuttavia sembrerebbe, come svela Deianira Marzano sui social grazie al racconto di una sua follower, che sul volo di ritorno in Italia sia accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Sempre stando a quello che riporta la blogger partenopea, pare che la Rocchini abbia avuto una lite con una ragazza in aereo. Non è chiaro tuttavia cosa abbia causato la presunta discussione, e cosa sia accaduto. Questo il messaggio che Deianira ha ricevuto:

“Ma Eleonora Rocchini che finge di essere ancora a Ibiza stamani mattina quando invece l’ho trovata ieri sul volo di ritorno. Oltretutto di una maleducazione incredibile…ha litigato sul volo con una ragazza che non aveva fatto niente”.

Naturalmente, come fa notare la stessa Deianira Marzano, non ci sono prove che dimostrerebbero che Eleonora Rocchini abbia davvero avuto una lite in aereo e i fatti dunque andrebbero verificati. Nel mentre qualche ora fa a finire al centro dell’attenzione è stato anche Oscar Branzani, che pare abbia iniziato un flirt con l’ex fidanzata di un noto cantante. Rivediamo di chi si tratta.