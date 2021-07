Elettra Lamborghini è incinta? La foto che ha scatenato il caos tra i fan

1 Elettra Lamborghini in dolce attesa?

Periodo d’oro questo per Elettra Lamborghini. Come sappiamo l’amata cantante pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo EP, Twerking Beach, anticipato dal singolo Pistolero, che è già una vera e propria hit estiva. Ma non solo. L’artista infatti da poche settimane ha concluso la sua esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi, dove ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico. Qualche giorno fa però Elettra, durante un’intervista a Il Punto Z, ha ammesso che per la prossima edizione non tornerà a ricoprire il suo ruolo, spiegando il perché della sua scelta. Queste le sue parole:

“È stata sicuramente una bellissima esperienza. Sono grata a Ilary, a Mediaset, alla Banijay, però francamente io riconosco anche i miei limiti. Forse tra qualche anno. Non era neanche il periodo. Se lo rifarei? Sicuramente sì! Non dopo aver avuto il Covid, tra qualche anno, perché adesso mi sono proprio resa conto che il mio focus è la musica. Quindi tra qualche anno, quando sono meno spensierata. Ora, al momento, ti direi di no, ma è stata comunque una bellissima esperienza”.

In queste ore nel mentre Elettra Lamborghini è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una foto postata sui social che ha scatenato il panico sui social. Nell’immagine infatti vediamo la cantante insieme a suo marito Afrojack ed entrambe le loro mani sono appoggiate dolcemente sulla pancia dell’artista. A quel punto in molti hanno ipotizzato che Elettra fosse incinta e che abbia in qualche modo voluto lanciare un segnale per annunciare al mondo la sua prima gravidanza.

