1 Isola dei Famosi: arriva Elettra Lamborghini?

C’era grande attesa per il debutto di Elettra Lamborghini come opinionista a L’Isola dei Famosi. Purtroppo la cantante ha dovuto fare un passo indietro, poiché al momento è risultata positiva al Covid. Nonostante tutto, però, la produzione ha fatto in modo di farla presenziare al programma attraverso un collegamento video nelle prime due puntate.

Ma adesso come andranno le cose? Ci sarà modo di vedere presenziare Elettra Lamborghini per il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi? Nella giornata di ieri è arrivato il referto del tampone che, purtroppo, non sembra portare dei buoni risultati. Su Instagram la cantante ha raccontato il momento che si trova a vivere e amareggiata si trova a dover rimandare i suoi impegni lavorativi:

“Non ci sono buone notizie dal mio referto purtroppo. Mamma mia che sfiga”, mostrando poi che il risultato del tampone è ancora positivo. Per aggiungere ancora: “Sono così triste che non ho parole… vorrei un abbraccio, manco quello…”, ha scritto l’artista.

Ma come sta Elettra Lamborghini? Ecco cosa ha raccontato: “Non ho nessun sintomo. Da giorni continuo a prendere mille pastiglie per prevenzione. Ho fatto pure un tampone rapido che è risultato negativo per vedere come fossi messa. Pensavo oggi sarei stata negativa. Ero così contenta…”

Le storie Instagram di Elettra Lamborghini

Rimandato ancora quindi l’arrivo di Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi come opinionista. Un momento davvero difficile per la cantante che solo nelle scorse ore ha perso il suo cane.

Ci auguriamo che Elettra Lamborghini possa guarire presto e tornare così serenamente al suo lavoro.