1 Lo sfogo di Elettra Lamborghini

Non è di certo un momento semplice per Elettra Lamborghini. Come sappiamo attualmente l’amatissima cantante è in isolamento a causa del Covid, avendo contratto il virus. Per fortuna però l’artista sta bene ed è in attesa di poter tornare alla sua vita di sempre a i suoi impegni lavorativi. Elettra infatti sarà una delle opinioniste ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita su Canale 5 solo due giorni fa. Al suo fianco ci saranno Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e Iva Zanicchi. Mentre il pubblico sta augurando alla cantante di Musica (E Il Resto Scompare) una pronta guarigione, in queste ore è arrivata un’altra brutta notizia.

Inaspettatamente infatti con un post sui social Elettra Lamborghini ha annunciato che il suo amato cane è morto. Non è la prima volta che la cantante perde un animale. Solo lo scorso ottobre infatti l’ex volto di Riccanza aveva raccontato che la sua cavalla era deceduta, e proprio su Instagram ha condiviso il suo dolore con i follower. Adesso Elettra ha fatto un lungo sfogo, affermando:

“Non ho pace in questo periodo. Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro”.

Noi di Novella 2000 mandiamo un forte abbraccio ad Elettra Lamborghini per la morte del suo cane, e auguriamo alla cantante una pronta guarigione, con la speranza di ritrovarla presto a L’Isola dei Famosi.